Vídeo Show deixa a grade da Globo após 35 anos no ar

View this post on Instagram

fechando hoje um dos ciclos mais lindos e especias que vivi até hoje! apresentar o #VídeoShowAoVivo foi um presente, um desafio diário e um aprendizado constante. quero agradecer a toda equipe incrível, figurino, redação, produção de elenco, condutor, caracterização, cenografia, gshow, câmera, direção, produção. que time! foi uma honra dividir isso com vocês. obrigada a todo mundo que passou pela bancada desse programa durante os 35 anos, a toda equipe que se dedicou a ele nesse tempo todo. o Vídeo Show sempre fez parte da minha vida e fazer parte dessa história me enche de gratidão 💗 aos meus parceiros @otaviano @lopesjoca @omarcosveras @rafaelcortez @amorimvivian @fernandakeulla @marcela_mont @anaclaraac e tantos outros nomes incríveis que me ajudaram nesses quase 2 anos no programa! vou sentir saudades, mas me despeço do vídeo show com o coração leve e feliz! não poderia esquecer de agradecer ao público, a todas aquelas pessoas que sempre acompanharam e acompanham o programa, vcs fizeram a diferença. aos meus fãs que nunca me decepcionam, que estavam ali comigo todos os dias, eu amo vocês ❤️ Vídeo Show, obrigada por tudo!