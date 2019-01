Rock in Rio 2019 vai homenagear edição de estreia do festival

A organização do Rock in Rio anunciou nesta sexta-feira (11) que o festival deste ano terá um espaço dedicado a primeira edição de 1985. O espaço vai se chamar "Rota 85", uma homenagem à rodovia americana conhecida como Rota 66.

Por lá, um bar com itens dos 34 anos de Rock in Rio será o responsável por trazer esse clima de nostalgia. O lugar também contará com uma borracharia, um posto de gasolina e até mesmo a tradicional capela do festival – onde, quem tiver vontade, pode aproveitar o momento para se casar. Por que não?

O Rock in Rio 2019 está agendado para os dias 27, 28 e 29 de setembro e 3, 4, 5 e 6 de outubro, no Parque Olímpico, na zona oeste do Rio de Janeiro. Os ingressos começam a ser vendidos a partir de abril.

Veja quem já foi confirmado: