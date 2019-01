Metro Indica: confira dicas de programação cultural em SP para este fim de semana

Está em São Paulo, mas sem ideias para agitar o fim de semana? Confira as nossas dicas!

Show

André Abujamra. O cantor apresenta seu novo disco “Omindá”, feito em parceria com artistas convidados de mais de 13 países. No Sesc Santana (av. Luiz Dumont Villares, 579, tel.: 2971-8700). Sáb., às 21h, e dom., às 18h. R$ 25.

Xande de Pilares. O show traz sucessos da carreira do sambista, além de novas composições do disco “Esse Menino Sou Eu”. No Tom Brasil (r. Bragança Paulista, 1.281, Chácara Santo Antônio, tel.: 4003-1212). Sáb., às 22h. De R$ 80 a R$ 150.

Exposição

Novas Aquisições. As mais novas obras do acervo do Museu de Arte Moderna ganham exibição. No MAM (av. Pedro Álvares Cabral, s/nº). Abre sáb. Ter. a dom., das 10h às 17h30. R$ 7. Até 31/3.

Dança

Thiago Granato. O coreógrafo dança três solos do projeto “Coreoversações”, criado a partir de colaborações imaginárias com coreógrafos mortos. A abertura, sex. e sáb., é com “Treasured in The Dark”. No Sesc Avenida Paulista (av. Paulista, 119, tel.: 3170-0800). Sex. e sáb., às 21h. R$ 20.

Séries

‘Titãs’. A nova série da Netflix traz os personagens dos Jovens Titãs – inspirados nos quadrinhos da DC Comics – em temporada com 11 episódios. Estreia sex. na Netflix.

Teatro

‘Portar(ia) Silêncio’. A migração de nordestinos a São Paulo inspira o monólogo criado pelas mãos do artista potiguar João Batista Júnior. No Sesc Vila Mariana (r. Pelotas, 141, tel.: 5080-3000). Estreia sex. Sex., às 20h30; sáb., às 18h. R$ 20. Até 16/2.

Erudito

Ilumina. Aproveite para conferir os últimos dias do festival de música clássica que reúne jovens músicos bolsistas e renomados solistas internacionais da música de câmara. No Auditório Masp (av. Paulista, 1578, Bela Vista, tel.: 3141-5959), sex. e sáb., às 20h. No Teatro Eva Herz (av. Paulista, 2.073, Cerqueira César, tel.: 3170-4059), dom. às 11h30. Na Sala São Paulo (pça. Júlio Prestes, 16, Luz, tel.: 3367-9500), dom. às 16h. Gratuito.