Gravadora anuncia álbum com maiores hits de Justin Bieber; relembre os 10 anos de carreira do astro

A matriz japonesa da gravadora Universal Music anunciou nesta sexta-feira (11) que irá lançar um compilado com os maiores hits de Justin Bieber. O cantor canadense está completando 10 anos de carreira agora em 2019.

"The Best" ainda não tem uma tracklist, mas já teve sua capa divulgada. Confira:

Reprodução

Pois é, o "menino Bieber" está na estrada há 10 anos. De "Baby" a "Sorry", o astro tem uma carreira agitada. Justin já ditou moda – quem não lembra das franjas enormes, corte de cabelo que fez a cabeça de muita gente no início desta década? Também se envolveu em muita polêmica, seja pelas idas e vindas no namoro com Selena Gomez, seja por fases rebeldes ou até mesmo quando passou a se dedicar mais à igreja, a Hillsong Church.

E se ainda há dúvidas de que ele é um gigante da indústria fonográfica, basta lembrar que Bieber é o único artista com cinco clipes com mais de um bilhão de acessos cada. Seu primeiro Grammy veio em 2016, por "Where Are Ü Now", uma parceria com Skrillex e Diplo.

Relembre a carreira de Justin Bieber através de clipes:

1. Baby

A parceria com o rapper Ludacris foi a música responsável por tornar Justin Bieber mundialmente famoso. A canção foi bem recebida pela crítica da época, que destacava os vocais de ídolo teen. Em 2011, "Baby" era o clipe mais visto do mundo.

2. Sorry

A segunda música dessa lista é a última canção-chiclete lançada por Bieber. Não demorou muito para "Sorry" se tornar um viral na internet e em paradas do mundo inteiro, recebendo diversas certificações. Para a apresentadora Ellen DeGeneres, o cantor admitiu que a faixa tinha sido escrita para sua ex-namorada Selena Gomez.

3. Love Yourself

E se na música anterior Justin Bieber se desculpa, aqui ele parece fazer pouco caso desse "antigo amor". Ela foi lançada como terceiro single promocional do álbum "Purpose", de 2015.

4. Somebody to Love

Já em 2010, o garoto ainda estava a procura de um amor. A música veio na fila do sucesso de "Baby" e também não demorou muito para emplacar: no Japão chegou a ficar na terceira posição da Japan Hot 100.

5. What Do You Mean?

A primeira música de trabalho do álbum "Purpose" veio após dois anos de espera, já que o álbum anterior "Journals" havia sido lançado em 2013. A espera valeu a pena: foi o primeiro single número um do cantor na Austrália, Reino Unido e Estados Unidos.

6. Boyfriend

A era "Believe" começou com "Boyfriend" e marcou a mudança de voz do artista. A partir de então, seu tom começava a ficar mais grave e esse amadurecimento começava a ir para as letras de suas canções também. Contudo, a recepção da crítica aqui foi mais fria, e chamou a atenção para o fato dele estar se tornando um "Justin Timberlake 2.0".

7. Never Say Never

A música foi lançada como trilha sonora do filme "Karatê Kid", estrelado por Jackie Chan e Jaden Smith – que participa da canção. Ela também entrou no álbum "My Worlds Acoustic", quarta versão do álbum de 2009.

8. No Brainer

A faixa não é um single de Justin Bieber, mas esta foi a última vez que o vimos cantando. "No Brainer" é uma parceria com o DJ Khaled e o rapper Quavo. Ela chegou a ficar entre as 10 mais ouvidas de paradas da Austrália, Nova Zelândia, Noruega, Suécia, Irlanda, Reino Unido e Estados Unidos.

9. Despacito

E já que estamos falando de participações, muito da popularidade atual do raggaeton se deve à parceria que Bieber fez com Luis Fonsi para "Despacito". A música tem mais de 5 bilhões de visualizações e venceu o Grammy Latino de Gravação do Ano, Canção do Ano, Melhor Performance e Melhor Vídeo de Música de Formato Curto.