Filmes na TV: Festa no Céu, 10 Coisas que eu Odeio em Você e outros destaques desta sexta

Confira os destaques entre os filmes que estão programados para exibição nesta sexta-feira (11).

Filmes na TV aberta

A Globo exibe a animação "Festa no Céu" às 15h, "10 Coisas que eu Odeio em Você", com Heath Ledger, às 1h50, "Intermediário.Com" às 3h50 e "Uma Caixa Especial" às 4h30. Na Record tem "Protegendo o Inimigo", com Denzel Washington e Ryan Reynolds, às 22h30. No SBT tem "Sem Prada, nem Nada" às 23h15.

Filmes na TV fechada

A sexta é da distopia no FX: tem "Equilibrium", com Christian Bale, às 14h30, "Depois da Terra", com Will Smith, às 16h20, "Independence Day" às 18h, "O Livro de Eli", com Denzel Washington, às 20h e "Guerra dos Mundos" às 22h. Na Fox tem "As Aventuras de Pi" às 14h30 e "Esqueceram de Mim" 1 e 2, a partir das 21h15.

Os destaques no Megapix vão para "A Saga Crepúsculo: Amanhecer – Parte 2" às 20h30 e "Ela Dança, Eu Danço 4" às 22h30. No Cinemax tem "Transcendence – A Revolução", com Johnny Depp, às 19h45 e "Anjos e Demônios", com Tom Hanks, às 22h.

No Canal Brasil tem o documentário "Lampião da Esquina", com Aguinaldo Silva, Leci Brandão e Ney Matogrosso, às 18h, "Domésticas – O Filme" às 19h25 e "2 Filhos de Francisco" às 22h. E na Sony tem "De Repente 30" às 20h.