Ferrugem relembra amores na mesa do bar; ouça 'Chopp Garotinho'

Puxe uma cadeira e já garanta seu lugar no boteco. Nesse clima descontraído de sexta-feira, o cantor Ferrugem lançou sua nova música “Chopp Garotinho” nas plataformas digitais.

O single animado traz a nostalgia de um antigo encontro amoroso boêmio.

O carioca investe num pagode dançante, com diminutivos que grudam na cabeça já na primeira vez que toca. Com fortes fortes referências do samba de roda, a melodia remete à expressão de um chopp colocado em copo menor, com pouca quantidade.

O clipe, que chega no YouTube ainda neste mês, está sendo produzido no Rio de Janeiro e terá participação de Lucas Lucco, Sorriso Maroto, Mumuzinho, Dilsinho, Pedro (jogador do Fluminense), Suel, Matheusinho, Pocahontas, ImaginaSamba, Grupo RDN e Caju Pra Baixo.

Ouça um trecho de “Chopp Garotinho”: