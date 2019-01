Produtora do grupo BTS, Big Hit revela primeiro integrante do TXT

A BigHit Entertainment revelou primeiro integrante do TXT (Tomorrow X Together). A divulgação mundial foi feita nesta quinta-feira (10).

A boy band é a mais novo grupo de K-Pop da produtora sul-coreana. A empresa é a mesma que gerencia o BTS, um sucesso mundial.

O jovem Yeonjun foi primeiro a ter o nome liberado e o assunto é tornou-se um dos mais comentados do Twitter. Tudo indica que o novo grupo contará com 5 membros.

A ideia é reproduzir o mesmo sucesso do grupo BTS, que vem conquistando vários títulos mundiais e quebrando todas as barreiras do K-pop.

