Oscar 2019: Após desistência de Kevin Hart, cerimônia não terá apresentador este ano, diz revista

A 91ª cerimônia do Oscar, que ocorrerá no dia 24 de fevereiro de 2019, não terá apresentador. Pela primeira vez em quase três décadas, o dia mais importante da indústria cinematográfica não terá um representante, de acordo com um artigo publicado pela revista Variety.

Em vez de um ator ou uma atriz, a produção decidiu que um grupo de artistas irá apresentar os vencedores em diversos segmentos.

No início de dezembro, o comediante Kevin Hart anunciou que desistiu de apresentar a cerimônia. O ator disse que não pretende ser uma distração para a premiação depois de gerar polêmica por conta de antigos tuítes com conteúdo considerado homofóbico. Após a desistência dele, a Academia não cogitou nenhum nome para substituí-lo.