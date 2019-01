O Aprendiz na Band: Justus vai chefiar influenciadores digitais na volta do reality

Um dos formatos de maior sucesso no Brasil e no mundo, "O Aprendiz" prepara sua volta ao ar na Band, a partir de março. Para esta nova temporada, todos os participantes serão influenciadores digitais.

"Será a maior ligação entre o mundo dos negócios, da TV aberta e o mundo digital e das redes sociais", adianta Roberto Justus, que volta a comandar o programa que já apresentou com muito sucesso por oito temporadas. "Será muito interessante ver como estes jovens que sonham com visibilidade e fortuna se comportam no mundo dos negócios", completa. As gravações terão início dia 11 de fevereiro.