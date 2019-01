Leonardo causa polêmica ao aparecer comendo 'rato' no almoço

Conhecido por ser bem humorado, o cantor Leonardo gosta de brincar com os fãs na internet. Nesta quarta-feira, 9, o sertanejo causou polêmica ao publicar um vídeo em que aparece comendo um "rato" na hora do almoço.

"É, gente, a situação em 2019 não está bonita não! Já comi tomate com arroz, tomate com carne, tomate com macarrão. Mas tomate com rato vai ser a primeira vez", conta Leonardo ao mesmo tempo em que segura aquilo que seria o animal. Na verdade, o alimento era apenas um pedaço de carne empanada e que, quando foi preparada, ficou com o formato estranho.

"Na China eles comem (rato), porque não posso comer aqui em Goiás? Aceita?", pergunta o cantor enquanto tenta dar uma mordida. Os fãs se manifestaram. "Que nojo!", "É sério isso?" e "Eu acho que isso não é um rato" foram os principais comentários

Ele interage bastante com os internautas nas redes sociais, principalmente no perfil oficial no Instagram. No ano passado, o cantor compartilhou um vídeo em que aparece oferecendo café para um funcionário que estava em frente à janela dele, no 27º andar, trabalhando na manutenção do edifício. "Você quer whiskhy, café ou pinga?", pergunta Leonardo ao homem, que dá risada, repleto de aparelhos de segurança por conta da altura.