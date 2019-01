Gaby Amarantos rebate críticas sobre o corpo: ‘Minha pepeka é maravilhosa’

Gaby Amarantos resolveu se pronunciar sobre as críticas que recebeu recentemente após compartilhar uma foto de maiô.

Na imagem, ela aparece fazendo pose diante do mar, mas um detalhe acabou chamou mais a atenção dos internautas do que o cenário. "Até que enfim uma cantora com uma pepeka normal", comentou uma seguidora no Instagram. "Essa racha nos representa", brincou outra fã. "A tradicional pata de camelo mostra sua face", emendou outra pessoa. "Já deixei de usar alguns maiôs que eu comprei porque estavam estampando a 'menininha'. Obrigada por esse close, precisávamos disso", desabafou uma usuária.

Houve, porém, quem criticasse a exposição e, por isso, a cantora decidiu comentar o assunto pelo Twitter. "Quero falar do tabu da vagina que muitas mulheres vivem. Não pode marcar, tem que raspar. Chega, vamos nos livrar dessa merda. Eu me olho no espelho e digo para minha pepeka que ela é maravilhosa, e quanto mais eu converso com ela, mais eu descubro sobre mim. Experimentem, manas!", pediu a artista.