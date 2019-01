Filmes na TV: Saneamento Básico, Turbo e outros destaques desta quinta

Confira os destaques entre os filmes que estão programados para exibição nesta quinta-feira (10).

Filmes na TV aberta

A Globo exibe dois longas: a animação "Turbo" às 15h e o drama nacional "Saneamento Básico", com Fernanda Torres e Wagner Moura, às 1h45. Na Record tem "A Múmia" às 22h30.

Filmes na TV fechada

No Canal Brasil tem "Animal Político" às 20h10 e "Como Nosso Pais" às 22h. Na Warner tem "Chappie" às 18h. No TNT tem "Tron – O Legado" às 14h e "Batman – O Cavaleiro das Trevas" às 19h50.

Os destaques no Megapix ficam por conta de "Heróis", com Chris Evans e Dakota Fanning, às 15h50 e "Piratas do Caribe: O Baú da Morte" às 18h. No Cinemax tem "Mulher-Gato" às 17h40.