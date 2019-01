VÍDEO: Guarda Real Britânica presta homenagem a Queen e toca Bohemian Rhapsody

Muitos fãs foram surpreendidos com a atuação real que tocou na íntegra a canção que dá nome ao filme biográfico de uma das bandas de rock mais famosas da década de 1980.

A apresentação aconteceu na segunda-feira (7) em frente ao palácio de Buckingham, um dia depois do sucesso da premiação do Globo de Ouro 2019.

THE ROYAL GUARDS PLAYING BOH RHAP WHEN I WAS AT BUCKINGHAM PALACE TODAY IS IT A SIGN ? pic.twitter.com/fPl6vv97c4

— Maurane 💫Rami for the oscar ! (@maurane95) January 7, 2019