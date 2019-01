Simony briga com ex-jogador por causa de pensão: ‘Eu vou até o fim’

Simony e o ex-jogador Diego Souza, atual técnico do Taboão da Serra, estão travando uma batalha judicial por conta de pensão.

Pai de uma das filhas da cantora, Pyetra, de 12 anos, Diego entrou na Justiça para pedir revisão do pagamento, já que não teria mais condições de desembolsar o que estava pagando. Segundo o jornal Extra, o valor inicial era de R$ 6 mil, depois passou para R$ 1,2, e agora para R$ 300. O ex-atleta afirmou que seu salário atual é de R$ 1 mil, o que o impede de manter o mesmo padrão.

Irritada com a situação, Simony usou seu InstaStories para mostrar uma foto da mansão em que o ex reside com a família. "Olha a casinha que ele mora, tadinho. Não tem condições, por isso paga R$ 300 de pensão", disparou.

Ao UOL ESPORTE, Diego Souza afirmou que nunca atrasou o pagamento e que realmente não tem condições de aumentar o valor. "Simony está achando que eu sou o Neymar. Eu não sou o Neymar. Acham que jogador ganha muito, milhões, mas 90% dos atletas profissionais ganham um salário mínimo. Eu não faço parte desses 10%", explicou.

Áudio vazado

Recentemente, um áudio vazado na internet foi atribuído à artista. O conteúdo mostra ela supostamente fazendo ameaças ao pai de Pyetra.

“Com seus filhos, você sai para jantar e gasta mais de R$ 300,00! Ela está aqui do meu lado e está sabendo tudo que você está fazendo com ela! Nem precisa colocar esse valor de pensão! Ela come o que com R$ 300,00? Palhaço! Ridículo! Idiota! Imbecil! Eu vou postar e você vai passar vergonha!”, afirmou

“Eu vou em todas as televisões e vou falar: ‘Ele é um safado, um vagabundo! Quer que minha filha estude em colégio público’. Você não vai ficar pagando só isso! É isso que você quer pagar? Eu vou fazer você passar vergonha!”, completou.

Após a repercussão na imprensa, Simony disse que vai adotar o silêncio para preservar a adolescente. "Sou brava, sou intensa falo o que penso mesmo. Mas nesse momento, para preservar minha filha que com 12 anos já sabe ler e tem redes sociais, vou me calar. Calar não quer dizer parar de lutar. Não faltará nada para ela como nunca faltou. Sou o tipo de mulher que por um filho faço o impossível. Obrigada por todas as mensagens de mulheres fortes que como eu estão lutando por algo digno para seus filhos. Minha luta continua e eu vou até o fim", escreveu.

Além de Pyetra, Simony é mãe de Ryan, de 17 anos, Aysha, de 15, ambos do relacionamento com o rapper Afro-x, e de Anthony, de 5, do atual casamento com o engenheiro Patrick Silva.

Confusão com 'Diegos'

Por terem o mesmo nome, o recém-contratado do São Paulo usou seu Twitter para esclarecer que não tem nada a ver com a história. "Só para deixar claro, algumas pessoas mal informadas vieram questionar e até ofender sobre falta de pagamento de pensão! Minha família é essa, muito unida, e eu agradeço a Deus todos os dias por eles em minha vida! Obrigado".