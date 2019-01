Melhor mãe! Lucas Lima flagra Sandy cantando música do Powers Rangers para o filho

Theo Scholles Lima tem só 4 anos e pode ainda não saber o que significa ser filho de um ícone dos anos 1990 do porte de Sandy! Mas, ele tem mostras diárias disso, como prova o vídeo que Lucas Lima, pai e marido, postou em seu Instagram nesta terça-feira (8).

O casal é cuidadoso com a imagem do filho e não costuma mostrar o rostinho dele, mas, no vídeo, é possível ouvir o menino cantando enquanto toma banho. Sandy incentiva, cantando junto um dos clássicos da dupla que manteve com o irmão, Júnior. "O Universo precisa de Vocês (Power Rangers)" foi gravada para a série, sucesso nos anos 1990.

"Power Rangers têm a força! Power Rangers são heróóóóis", canta Sandy, para deleite de Lucas, que legendou: "Quem diria que 'Power Rangers' voltaria para o setlist na hora do banho".

Veja o vídeo abaixo:

Se esqueceu da música? Ouça abaixo: