Samuel L. Jackson solta spoiler com informações cruciais de 'Capitã Marvel' e 'Avengers: Endgame'

A Capitã Marvel está muito próximo de estrear. Os estúdios Marvel acabam de liberar o último teaser e agora o elenco já começou a promover o filme.

Entre os protagonistas se encontram o lendário Samuel L. Jackson, encarregado de interpretar Nick Fury. E, por isso, ele está dando muitas entrevistas. Mas também falando mais que o devido e soltando detalhes demais.

O maior e terrível exemplo que temos, foi a última entrevista para o programa Entertaiment Tonight, na qual Jackson acabou fazendo uns comentários extras sobre a personagem de Brie Larson. E, no fim das contas, também sobre Infinity War.

“Ela é de longe a personagem mais forte no Universo Marvel. Quero dizer, os Avengers agora têm uma possibilidade muito baixa de ganhar.

Vimos em Infinity War e sabemos que é preciso de alguém tão poderoso quanto Thanos.

E, em algum ponto, nos daremos conta do poder dela e todas as coisas que é capaz. Ela é um dos poucos no Universo Marvel que pode viajar no tempo.”