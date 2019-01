Jamie Lee Curtis detona 'moça da água' do Globo de Ouro

A atriz Jamie Lee Curtis foi uma das celebridades que sofreram photobomb de uma modelo contratada por uma das marcas de água servidas no tapete vermelho do Globo de Ouro 2019, realizado no último domingo (6), em Los Angeles.

Embora as fotos em que a modelo Kelleth Cuthbert aparece de 'papagaio de pirata' das celebridades tenham viralizado antes mesmo do início da premiação, Jamie não achou a situação engraçada e desabafou em seu Instagram, reproduzindo uma foto dela em que a Fiji Water Girl, como a moça ficou conhecida, aparece ao fundo.

"Eu saí de perto da publicidade gritante da Fiji e da Moet onde jovens com bandejas repletas com as águas se posicionavam perto de determinadas câmeras. Sabia que tinha um fotógrafo pronto para isso, saí dali e disse em voz alta que não gostaria de fazer propaganda para nenhuma das marcas", afirmou ela.

"Os patrocinadores dos eventos precisam pedir autorização das pessoas para tirar foto delas perto de produtos", reclamou Jamie.