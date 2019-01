Filmes na TV: O Quarto de Jack, Até que a Sorte nos Separe 2 e outros destaques desta quarta

Confira os destaques entre os filmes que estão programados para exibição nesta quarta-feira (9).

Filmes na TV aberta

A Globo exibe "Até que a Sorte nos Separe 2", com Leandro Hassum e Camila Morgado, às 15h, "Força de Elite" às 1h10 e "Um Grito de Socorro" às 2h30. Na Band tem "Apocalipse" às 22h30. E na Record tem "Velozes e Furiosos" também às 22h30.

Filmes na TV fechada

A Universal traz aos espectadores o premiado "O Quarto de Jack", com Brie Larson, às 20h50. Na Sony tem "O Ataque", com Channing Tatum, às 21h. Na Warner tem "Toy Story" às 16h e "Sniper Americano" às 22h30.

No Canal Brasil tem a cinebiografia do duo Anavitoria, "Ana e Vitória", às 15h25 e o documentário "Era o Hotel Cambridge" às 18h. No FX tem "Tropa de Elite" às 18h14. Na Fox tem "Dragonball Evolution" às 14h40, "Meu Passado me Condena" às 18h e "Esposa de Mentirinha", com Adam Sandler, às 22h45.

Os destaques no Megapix ficam por conta de "A Liga Extraordinária" às 13h20, "Transformers: A Vingança dos Derrotados" às 15h30 e "Velozes e Furiosos 5 – Operação Rio" às 20h. No Cinemax tem "O Som do Coração" às 13h, "Efeito Borboleta" às 19h50 e "Superman – O Retorno" às 22h.