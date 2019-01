'Esperando esse dueto', diz Pabllo Vittar ao cantar trecho de música gospel de Priscilla Alcântara

A cantora Pabllo Vittar surpreendeu seus seguidores nesta segunda-feira (7). Em um storie de sua conta oficial no Instagram, a drag queen apareceu cantando um trecho da música gospel "Liberdade", de Priscilla Alcântara.

"Esperando este dueto, Priscilla", escreveu Vittar na legenda da postagem. A ex-apresentadora do programa Bom Dia e Cia., do SBT, ficou emocionado e repostou a publicação em sua conta, com um coração e emoji de choro.

Reprodução/Instagram Stories

"Liberdade" faz parte do álbum "Gente", lançado em novembro do ano passado. Este é o quinto álbum de estúdio de Priscilla Alcântara, o segundo pelo selo Sony Music Brasil.

Ouça "Liberdade":