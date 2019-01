Ano sabático de Fernanda Souza durou só cinco dias; entenda

Em dezembro, a atriz Fernanda Souza anunciou que tiraria o ano de 2019 para descansar. O que significa que não gravaria nem o "Só Toca Top", programa em que dividiu o comando com Luan Santana da Globo, nem o "Vai Fernandinha", do Multishow, além de dar um tempo no monólogo "Meu Passado Não me Condena".

Mas a decisão não durou muito! Fernandinha anunciou que vai dar uma "trabalhadinha" no ano novo, sim! E já começou. Desde o dia 5 de janeiro, ela está em cartaz com temporada extra de Meu Passado…

"‘O quê? Não era ano sabático e já estou trabalhando?’ Sabe o que é? Não dá pra dizer ‘não’ pra teatro cheio! Isso é presente de Deus e eu aceito com muito amor!", disse ela nas redes sociais.

Fernanda fica em cartaz até 3 de fevereiro, mas não anunciou se vai também abrir exceção para seus trabalho na TV. Apesar do desejo de descanso, que planejou por dois anos, a atriz não vai ficar fora do ar em 2019: deixou gravada uma temporada inteirinha de "Vai Fernandinha".