Agenda 2019: Rihanna e Madonna prometem lançamentos para este ano; saiba o que esperar do mundo da música

Sem novos álbuns há mais de 3 anos, tanto Madonna quanto Rihanna prometeram lançar novos trabalhos agora em 2019. O último disco da Rainha do Pop é "Rebel Heart", de março de 2015. Já "Anti", de Rihanna, é de janeiro de 2016.

Enquanto isso, o último álbum de Ariana Grande, "Sweetener" tem apenas cinco meses, mas a cantora já anunciou seu próximo trabalho para 2019. O título é o mesmo do primeiro single lançado ,"Thank U, Next".

Por aqui, Matia Bethânia, Seu Jorge e Nando Reis estão entre os artista que devem divulgar novas faixas, mas ainda não há data definida.

O Metro Jornal separou as datas de algumas dos lançamentos mais aguardados para 2019. Confira: