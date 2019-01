Taron Egerton aparece como Elton John em novas fotos do filme 'Rocketman'

O ator britânico Taron Egerton aparece como seu compatriota Elton John em novas imagens do filme Rocketman, cinebiografia sobre o atro pop que estreia em breve.

Nas fotos, o ator é visto em cenas diversas. Na primeira, aparece com um figurino clássico usado por Elton John. Nas outras duas, aparece ao piano, numa gravação em estúdio e no show histórico no Dodger Stadium, em Los Angeles, em 1975.

Além de Egerton, o elenco da cinebiografia sobre o atro britânico conta com Jamie Bell, Richard Madden e Bryce Dallas Howard. A direção é de Dexter Fletcher.

A estreia de Rocketman está prevista para 30 de maio de 2019.