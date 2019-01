TOTY FIFA 19: Confira o time dos melhores jogadores de 2018 e o vídeo de anúncio

Todos os anos o jogo FIFA da produtora canadense Eletronic Arts divulga uma seleção dos melhores jogadores do ano no modo online, Ultimate Team.

De acordo com as exibições dos jogadores na vida real, os jogadores do são ranqueados no modo e recebem cartas melhores cada vez que jogam bem.

Nesta segunda-feira, a produtora lançou o Team Of The Year 2019, mais conhecido como TOTY 2019, uma seleção das estrelas do ano que passou. O lateral Marcelo, do Real Madrid é o único brasileiro da lita.

Confira a escalação do TOTY FIFA 19 lançado nesta segunda

🏆 The #FIFA19 Team of the Year! 🏆 GK: De Gea

DEF: Marcelo

DEF: Sergio Ramos

DEF: van Dijk

DEF: Varane

MID: De Bruyne

MID: Kante

MID: Modric

FWD: Mbappe

FWD: Messi

FWD: Ronaldo Forwards will be available in-game from 6 pm UK! #TOTY #FUT pic.twitter.com/jgF2Zg6Owv — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) January 7, 2019

Confira o vídeo de anúncio dos jogadores do ano do FIFA 2019