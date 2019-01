Grey's Anatomy: Meredith, Link e DeLuca intensificam triangulo amoroso

A 15ª temporada da popular serie "Grey's Anatomy" continua com um novo episódio intitulado "Shelter from the Storm".

E parece que o triângulo amoroso entre DeLuca / Meredith / Link está ficando mais quente, de acordo com informações de TV Insider.

"Meredith está aberta a encontrar o amor de novo. No passado, vimos Deluca expressar seus sentimentos por ela, mas estava sobrecarregada e não sabia como responder", contou Giacomo Gianniotti.

O intérprete de DeLuca também revelou: "Agora que está presa em um elevador com ele, ela não pode correr mais". O episódio "Shelter from the Storm" estreia em 17 de janeiro na rede americana ABC.

