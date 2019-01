Globo de Ouro: Percebeu o fora de Amber Heard ao entregar prêmio a Darren Criss?

Amber Heard anotou seu nome na galeria de gafes no Globo de Ouro 2019. Ao anunciar o ganhador de melhor ator de minissérie ou filme feito para a TV, a atriz de Aquaman errou o nome do ganhador.

Ela chamou Darren Criss, que interpretou Andrew, o garoto de programa homicida de "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story" pelo nome errado.

"E o Globo de Ouro vai para Daniel Criss", disse ela.

When she announced the winner, Amber Heard called Darren Criss "Daniel" 🙁 pic.twitter.com/H3ymBkV2Ji

— David Mack (@davidmackau) January 7, 2019