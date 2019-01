Globo de Ouro: Julia Roberts e outras atrizes que arrasaram de calças e terninhos

Blake Lively já veio adiantando a tendência em 2018: o toque masculino nos looks de tapete vermelho. Enquanto a atriz frequentou as premieres do filme "Um Pequeno Favor", estava sempre de terninho, fraque, colete, inspirado em sua personagem no filme. No Globo de Ouro, realizado no último domingo (6), algumas atrizes abusaram dessa influência e ainda quebraram as normas de vestuário exigidas dos convidados.

Julia Roberts

Indicada por "Homecoming", série da Amazon Prime, a atriz foi com um look que misturava os dois mundos. Assinado por Stella McCartney, o conjunto tinha um top de um ombro só e cauda longa e calça.

Getty Images

Judy Greer

A atriz, da série "Kidding", foi de smoking assinado por Alberta Ferretti com modelagem ampla que remetia aos anos 1970. Calça, paletó e até a gravata têm tamanho oversized.

REUTERS/Mike Blake

Elsie Fisher

Aos 15 anos e indicada por seu papel em "Eight Grade", Elsie tem se destacado por suas escolhas ousadas nos tapetes vermelhos. Ela apareceu de terninho Kenzo de veludo vermelho e botinhas combinando.