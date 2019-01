Globo de Ouro 2019: Vitória de 'Bohemian Rhapsody' divide a web; veja memes

"Bohemian Rhapsody" é o grande vencedor do Globo de Ouro de 2019. O filme levou o troféu de Melhor Filme de Drama na madrugada desta segunda-feira (7), desbancando os favoritos "Nasce uma Estrela" e "Inflitrado na Klan".

O anúncio da vitória dividiu os internautas que acompanhavam a premiação. Enquanto alguns argumentavam não ser possível tal reconhecimento de um filme com avaliações tão baixas, outros entendiam que o reconhecimento finalmente havia chegado para a cinebiografia da banda Queen.

Veja os memes:

meus parabéns é esses 4 rapazes que conseguiram recriar com perfeição a obra de 4 gênios da música, em especial ao Rami Malek, definitivamente não haveria ninguém melhor para incorporar o personagem #goldenglobes #bohemianrhapsody pic.twitter.com/WJY5wheaOH

Por causa desse filme, Queen é o 17o artista mais escutado do Spotify em pleno 2019, parabéns a todos 👏👏👏👏👏 FILMÃO DA PORRA #Bohemianrhapsody #goldenglobes pic.twitter.com/dZZPU0Ysr4

Deram o prêmio pro PIOR filme da lista. #BohemianRhapsody não ganharia prêmio no Faustão. Ao menos o caminho ficou livre pro @Roma levar tudo nos Oscars. pic.twitter.com/LBOUVJJUau

COMO JÁ DIZIA O FAMIGERADO MIAMI "A SORTE FAVORECE OS OUSADOS" #GoldenGlobes #BohemianRhapsody pic.twitter.com/XCZxx7l3Fh

