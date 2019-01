Globo de Ouro 2019: confira os melhores memes da noite

Como sempre acontece em grandes premiações de Hollywood, o Globo de Ouro 2019 dominou as redes sociais durante a madrugada desta segunda-feira (7). Os filmes e assuntos relacionados chegaram a dominar oito entre 10 primeiras posições no Trending Topics Brasil do Twitter.

E se a noite foi longa, os internautas compensaram com muito bom humor. Os memes já começaram logo cedo, durante o tapete vermelho, quando uma das garçonetes aproveitou o momento para aparecer ao fundo de várias fotos com os famosos (leia mais aqui).

Dentre as derrotas, a mais comentada foi a da atriz Amy Adams. Com dupla indicação, a protagonista da minissérie "Sharp Objects" mais uma vez voltou para casa de mãos vazias (entenda). O grande vencedor da noite foi a cinebiografia da banda Queen, "Bohemian Rhapsody". Contudo, o reconhecimento dividiu o pessoal que acompanhava a premiação (veja mais).

Confira os melhores memes do Globo de Ouro 2019:

Aconteceeeuuu!!! Rami Malek se apresenta para Lady Gaga no #GoldenGlobes⁠ ⁠😍 Freddie Mercury e Ally se encontram! pic.twitter.com/PwnHbQnRu8 — Federico Devito (@federicodevito) January 7, 2019

Tentando ver meus atores preferidos no meio de tanta gente, tanta mesa #GoldenGlobes pic.twitter.com/rpg9pnZ3cl — I'mGustavo (@gokupintomole) January 7, 2019

Admito que vou sentir falta de ver esses 3 juntos toda semana. #GoldenGlobes pic.twitter.com/LpvhflLgAO — Steve Rogers (@_Steven_Rogers_) January 7, 2019

acreditem ou não essa safada tem 40 anos mas ela ta conservada se quiserem ter essa cara quando tiverem 40 eu sugiro que comprem produtos ivone #GoldenGlobes pic.twitter.com/C61K31dXav — carol (@jakewperalta) January 7, 2019

ROMA MERECE SER ENALTECIDO. MACHO ESCROTO NÃO MERECE PASSAR. MULHERES FORTES UNIDAS MERECEM A GLÓRIAAAAA #GoldenGlobes pic.twitter.com/oj73rQIgyB — karoline (@_itskaroline) January 7, 2019

#GoldenGlobes Vai ser sempre a minha Deusa da Cardio 🤧🤧 pic.twitter.com/3Y7C7xXbsl — ⓖⓐⓑⓡⓘⓔⓛ (@GwithOl) January 7, 2019

no momento, estou indo dormir desse jeito, extremamente orgulhosa e explodindo de alegria pelos meus filhos, amanhã eu vou ver todas as fotos do meu cast incrível na after, amanhã o meu papel de parede vai ser o rami malek com o seu MERECIDO E JUSTÍSSIMO PRÊMIO #GoldenGlobes pic.twitter.com/oIKni6Uueb — isabelle of xebel (@avngerskywalker) January 7, 2019

Eu indo dormir sabendo que o Rami Malek e Bohemian Rhapsody não foram injustiçados #GoldenGlobes pic.twitter.com/GBHwmPyyV2 — Pudim (@Rainszberry) January 7, 2019

eu to exatamente assim com a gaga perdendo best actress pic.twitter.com/og5N0VrHGg — matheus (@whomath) January 7, 2019

um vídeo rápido aqui para mostrar a quem está desmerecendo o fato de bohemian rhapsody e o rami ter ganhado #GoldenGlobes pic.twitter.com/A4B7bm5vqk — carol (@memoriezflash) January 7, 2019

https://twitter.com/JeffSweetBoy/status/1082147048428916736