Globo de Ouro 2019: Internautas lamentam mais uma derrota de Amy Adams

Temos um novo Leonardo Di Caprio? Aparentemente sim: mesmo com toda campanha e todas indicações nos últimos anos, mais uma vez a atriz Amy Adams sai de uma premiação de mãos abanando.

Adams concorria em duas categorias no Globo de Ouro 2019. Em Melhor Atriz em Série Limitada ou Filme para TV por "Sharp Objects", da HBO, e em Melhor Atriz Coadjuvante em Filmes, por "Vice". Ela perdeu o primeiro prêmio para Patricia Arquette, por "Escape at Dannemora", do Showtime, e o segundo para Regina King, por "Se a Rua Beale Falasse".

Quem acompanhou a premiação, não gostou da dupla derrota de Adams. Veja tweets reclamando:

ARRANJA UM URSO AI AGORA EU QUERO VER A AMY ADAMS LUTAR COM ELE PRA VER SE ASSIM ELA GANHA UM PRÊMIO — isabela (@albugayrque) January 7, 2019

Amy adams conseguiu dar vida à todas as facetas e conflitos internos da camille do livro com um qualidade impressionante, um dos melhores papéis dela tanto em questão de talento quanto da produção da obra e a academia tem a ousadia de tirar o prêmio que já tinha o nome dela nele pic.twitter.com/vIsHPo8alg — Rachel (@gallifreyniana) January 7, 2019

amy adams e jake gyllenhaal os dois a 80km qual eh o mais injustiçado — 𝑓𝑖𝑙𝘩𝑎 𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑎𝑟𝑞𝑢𝑖𝑎 (@classicrocke) January 7, 2019

se tiver uma categoria "melhor amy adams" a amy adams perde — eo (@indieferentt) January 7, 2019

rindo de vocês falando que tão chocados com o boicote a Amy Adams MEU AMOR essa fada tá sendo injustiçada a ANOS o mundo não merece esse anjo #GoldenGlobes pic.twitter.com/rdYcID049F — Bia (@criesforfandoms) January 7, 2019

hora de zoar a amy adams pic.twitter.com/U5qOYvAI0N — vica (@idinamwnzel) January 7, 2019

amy adams nao levou mas deus tem visto suas lutas — tacacá no tucupi (@ovelha__) January 7, 2019

"Amy Adams, guarde alguns prêmios para o resto de nós." pic.twitter.com/evV4V1qEGS — Dias de Cinefilia (@DiasdeCinefilia) January 7, 2019