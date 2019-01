Filmes na TV: Animais Fantásticos, Ana e Vitória e outros destaques desta segunda

Confira os destaques entre os filmes que estão programados para exibição nesta segunda-feira (7).

Filmes na TV aberta

A Globo começa a semana com dois grandes sucessos de bilheteria: "Monstros S.A." às 15h e "Animais Fantásticos e Onde Habitam" às 22h20. Mais tarde, na madrugada entre segunda e terça-feira (8), tem "Atividade Paranormal: Marcados Pelo Mal" às 01h45 e "Revivendo o Amor" às 02h50.

Filmes na TV fechada

Os destaques no Megapix vão para "Django Livre" às 19h30 e "O Hobbit: A Batalha dos Cinco Exércitos" às 22h30. No Cinemax tem "O Presente" às 16h. No Canal Brasil tem a cinebiografia "Ana e Vitória" às 19h30.

Na Fox tem as duas maiores bilheterias da história do cinema: "Avatar" às 17h30 e "Titanic" às 22h45. No FX tem "A Múmia" às 17h40 e "O Retorno da Múmia" às 19h45. E na Sony tem "Amizade Colorida" às 19h.