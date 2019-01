'É um idiota que está ferrando com todo mundo', diz Faustão em programa; internautas associam a Bolsonaro

O apresentador Fausto Silva gerou polêmica nas redes sociais neste fim de semana. Isso porque durante o programa "Domingão do Faustão" veiculado no domingo (6), o global demonstrou insatisfação com a política. Quem acompanhava, logo foi às redes sociais comentar a fala, ligando-a ao presidente Jair Bolsonaro (PSL).

"Na hora do Carnaval e da seleção, o brasileiro (e nós sabemos muito bem) é um povo que tem união, tem solidariedade, tem uma integração. Por que isso não acontece nas coisas sérias? Lutar por educação, saúde pública, contra a corrupção, contra a incompetência. O imbecil que está lá (e não deveria estar) pode até ser honesto, mas é um idiota que está ferrando com todo mundo”, declarou Faustão.

Contudo, a fala não necessariamente foi direcionada a Bolsonaro. O motivo disso é que o programa já estava gravando desde novembro, segundo apuração do repórter do UOL Gilvan Marques, e faz parte das comemorações de 30 anos do 'Domingão'.