Cinesesc faz sessões de filmes em 35 mm do diretor chinês Wong Kar-wai; veja a programação

É difícil imaginar que, há dez anos, as salas com projetor digital eram minoria no circuito exibidor brasileiro. Hoje essa equação se inverteu, e encontrar sessões com cópias em película é algo cada vez mais raro.

Com o objetivo de retomar a experiência cinematográfica como nos primórdios da sétima arte, o Cinesesc (r. Augusta, 1.075, Jardins, tel.: 3087-0500) abre a partir desta segunda-feira (7) o projeto Sessão 35 mm, com exibições de longas-metragens a partir de cópias em película.

A cada mês, serão apresentados filmes de um diretor diferente. O responsável por abrir os trabalhos é o chinês Wong Kar-wai, que terá seis obras suas exibidas no formato como foram concebidas.

É uma oportunidade incrível, dado que o cineasta é famoso não só pela forma humana como retrata as relações, mas pelo uso de uma fotografia saturada que se destaca ainda mais ao ser apresentada em película.

As exibições, que têm ingressos a R$ 12, começam hoje com “Dias Selvagens” (1990), às 19h, e “Amores Expressos” (1994), às 21h.

A mostra encerra no domingo, e os títulos das duas última sessões do dia serão escolhidos pelo público ao longo da semana, via votação em cédula.

Programação: