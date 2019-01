Chrissy Metz esclarece confusão no tapete vermelho do Globo de Ouro: 'Eu não xinguei Alison Brie!'

A atriz Chrissy Metz, a Kate de "This is Us", precisou fazer um pronunciamento às pressas sobre uma situação no tapete vermelho do Globo de Ouro 2019, realizado no domingo (6).

O site TMZ publicou uma nota citando como fonte pessoas que estavam próximas a Chrissy e que teriam ouvido ela se referir a Alison Brie, a Ruth de "Glow", como 'bitch' (vadia) durante uma live apresentada pela atriz Missi Pyle. "Eu a chamei de babe (querida)", desmentiu.

Alison também não deu bola pros comentários e cortou logo a confusão com um post em seu Instagram Stories. "Amo a Chrissy Metz. Fofocas não vão nos abalar", escreveu.