Haverá segunda parte do filme 'Bird Box' da Netflix?

O filme 'Bird Box' é um grande sucesso da Netflix. O longa-metragem, estrelado por Sandra Bullock, estreou no catálogo da empresa em dezembro.

Em virtude do sucesso, os fãs da produção já pedem uma segunda parte. E tudo indica que isso pode ocorrer no futuro. O diretor do filme, Susanne Bier, falou recentemente à revista People sobre a repercussão da mega produção.

"Acabamos de terminar! É engraçado, eu estou lendo as pessoas pedindo por uma continuação e eu estou tipo, 'Ei, ei, ei, acabamos de terminar!' Então vamos aproveitar isso por enquanto”, disse.

Apesar de não fazer revelações, a verdade é que tudo poderia acontecer, uma vez que certos elementos permanecem no ar.

Também foram feitas algumas alterações da versão original do livro, então sugerindo que o enredo poderia ser retomado. Apesar de não ter informações oficiais, os fãs continuam na expectativa.

