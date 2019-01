De Smurfette a homenagem para Judy Garland: tudo sobre o look de Lady Gaga no Globo de Ouro

Lady Gaga está de volta! Para interpretar Ally em sua monumental estreia no cinema na terceira versão de "Nasce uma Estrela", a cantora se despiu de suas experimentações estéticas Mas, no Globo de Ouro, que marca a temporada de premiações neste domingo (6), ela reassumiu sua identidade audaciosa. Com um look polêmico, claro!

Getty Images

De volta com seu cabelo platinado, Gaga combinou os fios, presos em um coque romântico, com o tom de seu vestido, assinado pela grife Valentino. O modelo azul, largo, não foi unanimidade. Algumas pessoas a chamaram de Smurfette, graças ao look monocromático.

Mas o vestidão, com metros e metros de tecido, era uma homenagem toda especial: a Judy Garland, que protagonizou "Nasce uma Estrela" em 1954.