Globo de Ouro 2019: Pulseira de Andy Samberg chama atenção de internautas; entenda

A 76ª edição do Globo de Ouro acontece neste domingo (6) e os convidados já estão chegando ao Beverly Hilton. A premiação deste ano será comandada por ninguém menos que os atores Andy Samberg, protagonista da série "Brooklyn Nine-Nine", e Sandra Oh, a Cristina Yang de "Grey's Anatomy".

E no meio de tantos look inusitados, um pequeno detalhe está chamando a atenção dos internautas: a pulseira que Samberg escolheu usar esta noite. O acessório é estilizado com o logo do movimento "Time's Up", criado por celebridades de Hollywood para combater o assédio sexual na indústria de entretenimento.

Jon Kopaloff/Getty Images (modificado)

Jon Kopaloff/Getty Images

O Globo de Ouro 2019 começa logo mais, a partir das 22h.