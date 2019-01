Torcida por Lady Gaga e Rami Malek no Globo de Ouro 2019 domina o Twitter

Será 2019 um ano de musicais no Globo de Ouro? A premiação, que acontece neste domingo (6), ainda não começou, mas duas estrelas do mundo da música já estão disputando as atenções: Lady Gaga e Freddie Mercury – ou melhor, Rami Malek.

"Nasce Uma Estrela", filme estrelado por Gaga e Bradley Cooper, foi indicado a quatro categorias, Melhor Filme de Drama, Melhor Direção, Melhor Atriz em Filme de Drama e Melhor Ator em Filmes de Drama. Já "Bohemian Rhapsody", uma cinebiografia da banda Queen em que o ator Rami Malek reencarna o vocalista Freddie Mercury, recebeu duas nomeações: Melhor Filme de Drama e Melhor Ator em Filme de Drama.

Ambos os filmes foram inscritos na categoria de Drama, ainda que tenham se tornado mais conhecidos por seus números musicais. A torcida para que Lady Gaga e o Freddie de Rami Malek sejam os grandes vitoriosos da noite é enorme. Veja alguns tweets:

Se ela já estava belíssima quando foi indicada por uma série, imagina agora que é por um filme… vocês estão preparados para os tiros de hoje a noite? #GoldenGlobes pic.twitter.com/vArup5ceZp — sweet gaga | ENIGMA❓ (@angeldoown) January 6, 2019

lembrando que o rami malek entregou um freddie maravilhoso e vc conseguia sentir tudo que ele queria passar eu to torcendo muito pra ele levar pra casa #GoldenGlobes pic.twitter.com/5Diop3p5td — heroina do lixo (@dcucomics) January 6, 2019

se a lady gaga ganhar os 5 globos de ouro é melhor vocês desativarem pq eu vou ficar insuportável #GoldenGlobes pic.twitter.com/PcidqKN4AI — thiago (@manilegion) January 6, 2019

É hoje que eu vou ver Lady Gaga recebendo o reconhecimento que merece #GoldenGlobes pic.twitter.com/u861YGYTgq — this is Lucas (@sincericidiolx) January 6, 2019

com todo o respeito aos outros concorrentes mas ninguém merece mais o premio de melhor ator do que rami malek! interpretar freddie mercury não é fácil mas interpretar com tamanha dedicação e talento como rami fez, é impossivel! #GoldenGlobes⁠ ⁠ pic.twitter.com/kzcGlPfnhM — mary (@cherylsbombs) January 6, 2019

Lady Gaga #GoldenGlobes da sorte. RT para dar sorte ao ícone pic.twitter.com/oBXNfClZeA — sávio ❓ (@iamabadkids) January 6, 2019