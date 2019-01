Globo de Ouro 2019: Garçonete rouba atenção no tapete vermelho; veja memes

A 76ª edição do Globo de Ouro acontece neste domingo (6). Seja pelos looks extravagantes ou pela simpatia, o momento é de atenção ao tapete vermelho do Beverly Hilton, no EUA.

Contudo, quem realmente chamou a atenção foi uma das garçonete do evento. A cada foto de alguma celebridade, a moça fazia questão de olhar para a lente da câmera também, enquanto aguardava o momento mais apropriado para oferecer água.

Além dela, Lady Gaga volta a impressionar o público com suas escolhas para se vestir. Dessa vez, a cantora e atriz – que concorre ao prêmio de Melhor Atriz de Filme de Drama – chegou à premiação com um vestido azul enorme. A peça é é inspirada no figurino de Judy Garland na versão de "Nasce Uma Estrela" de 1954 (entenda aqui).

A premiação deste ano será comandada por ninguém menos que os atores Andy Samberg, protagonista da série "Brooklyn Nine-Nine", e Sandra Oh, a Cristina Yang de "Grey's Anatomy". Ela está sendo transmitida ao vivo pelo canal TNT.

Veja memes do tapete vermelho do Globo de Ouro 2019:

a garçonete sou eu quando estranhos tiram foto na balada e eu apareço atrás #GoldenGlobes pic.twitter.com/lYxmNQjHqF — lavinia (@laviniallins) January 7, 2019

Pedimos desculpas a Lucy Boynton, mas quem roubou a cena foi outra pessoa 👀 #GoldenGlobes pic.twitter.com/MwhkxaSH9u — The Feminist Patronum (@FemPatronum) January 7, 2019

a garçonete roubou a cena e eu me interessei qual o @ dela? #GoldenGlobes pic.twitter.com/5FwRu9P0Xx — maria loves evan (@ahsdarkness) January 7, 2019

quando você estiver assistindo o #GoldenGlobes⁠ ⁠eu vou estar lá#GoldenGlobesTNT pic.twitter.com/DMR8zrvlhQ — chora no sucesso da TS, hater (@EuIncorrigivel) January 7, 2019

https://twitter.com/prattwatts/status/1082072391579258881

Metro Jornal Torcida por Lady Gaga e Rami Malek no Globo de Ouro 2019 domina o Twitter

o marvel cast inteiro já tá la e nada do chadwick e do benedict #GoldenGlobes pic.twitter.com/LJnMBFe560 — cris is into the spider-verse (@spidwrolioti) January 7, 2019

"Menino veste azul e menina veste rosa" Gaga: Hm kkkk Bjs#GoldenGlobes pic.twitter.com/ulB2XO4fbD — Gihh-#En¿gma💚 (@Vieira_Gihhh) January 7, 2019