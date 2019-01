Saiba quem são os apresentadores dos prêmios no Globo de Ouro 2019

A primeira premiação desta temporada está prestes a começar! A 76ª edição do Globo de Ouro acontece neste domingo (6), misturando celebridades da televisão e do cinema, todos em uma mesma festa.

O site Deadline revelou a lista completa com quem vai anunciar os vencedores. Chefiada por Sandra Oh e Andy Samberg, a noite do Globo de Ouro 2019 começa às 22h. O canal TNT transmite a premiação ao vivo.

Veja a lista de apresentadores dos prêmios:

Antonio Banderas

Kristen Bell

Emily Blunt

Steve Carell

Olivia Colman

Taron Egerton

Richard Gere

Danai Gurira

Nicole Kidman

Lucy Liu

Julianne Moore

Maya Rudolph

Megan Mullally

Metro Jornal Globo de Ouro 2019: saiba quais são as principais apostas da imprensa estrangeira

Chris Pine

Amy Poehler

Gina Rodriguez

Emma Stone

Rachel Weisz

Halle Berry

Chadwick Boseman

Sterling K. Brown

Jessica Chastain

Kaley Cuoco

Jamie Lee Curtis

Dick Van Dyke

Idris Elba

Harrison Ford

Metro Jornal Globo de Ouro 2019 anuncia indicados ao prêmio; veja lista