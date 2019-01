Artistas recriam clipe de hit do Gorillaz em pixel art; resultado é incrível

Os fãs de Gorillaz pelo mundo já sentem falta da banda, que voltou a um hiato após o fim da turnê do quinto álbum, The Now Now, em outubro do ano passado. Sendo a banda virtual mais bem sucedida da história, o projeto de Damon Albarn (Blur; The Good, the Bad & the Queen) é uma grande inspiração para artistas de todo o mundo.

No fim do ano passado, o canal Dot Pixel publicou uma colaboração entre 39 ilustradores russos que recriaram o clipe de Feel Good Inc. (2005), maior hit da história do Gorillaz. Ao invés do estilo marcante de Jamie Hewlett (artista oficial do projeto) para a obra, o vídeo assume diferentes traços baseados no pixel art – que se assemelha às primeiras gerações de jogos de videogame.

A música também foi remixada, dando à melodia características de músicas em qualidade 16-bit, presentes em consoles como o Super Nintendo e o Mega Drive. Os vocais, porém, foram mantidos da versão original.

Confira a versão: