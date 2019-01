Filmes na TV: maratona de Era do Gelo, O Exótico Hotel Marigold 2 e outros destaques deste sábado

Confira os destaques entre os filmes que estão programados para exibição neste sábado (5).

Filmes na TV aberta

A Record exibe "O Professor Aloprado" às 15h. Já na Band tem "Versos de um Crime" à 1h30.

A Globo inicia sua madrugada – de sábado para domingo (6) – com um elenco repleto de estrelas veteranas: Judi Dench, Maggie Smith, Richard Gere, Bill Nighy e Dev Patel voltam à Índia em "O Exótico Hotel Marigold 2" à 0h20. Depois tem "Jogada de Rei" às 2h10, "Chamada Desconhecida" às 3h45 e "10 Coisas que Eu Odeio em Você" às 5h.

Filmes na TV fechada

O sábado é das crianças na Fox: tem "ParaNorman" às 14h15, "Alvin e os Esquilos: Na Estrada" às 15h45, "Como Treinar seu Dragão 2" às 17h20 e uma maratona da franquia "A Era do Gelo", a partir das 19h. No FX tem "O Código Da Vinci" às 12h40, "O Exterminador do Futuro: Gênesis" às 15h15 e "Independence Day" 1 e 2, a partir das 19h30. Na Sony tem "O Exterminador do Futuro: A Salvação" às 17h e "MIB – Homens de Preto 3" às 18h.

No Canal Brasil tem "Ferrugem" às 13h45 e "Gonzaga – De Pai para Filho" às 16h. No Cinemax os destaques ficam com o longa de Clint Eastwood, "Cowboys do Espaço", às 13h30 e "Awake – A Vida por um Fio", com Jessica Alba, às 18h10. No Megapix tem "O Ursinho Pooh" às 12h15 e "Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal" às 13h40.

Na Warner tem "O Aprendiz de Feiticeiro" às 16h50 e "300: A Ascensão do Império" às 22h30. Na Universal tem "Ted" às 19h e "A Chefa", com Melissa McCarthy às 22h45.