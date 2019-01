Ordem na Casa: guru da arrumação, Marie Kondo ganha reality na Netflix

Começou 2019 com vontade de dar aquela geral em casa? O reality “Ordem na Casa”, já disponível na Netflix, pode dar uma força nessa tarefa.

O programa é conduzido pela japonesa Marie Kondo, que vendeu mais de 8 milhões de livros ao divulgar seu método de arrumação, chamado KonMari.

Leia mais:

Veja a data de lançamento de todas as produções originais da Netflix em 2019

Primeiro fim de semana de 2019 tem série de shows de grandes nomes da música nacional

Segundo ela, o segredo de uma casa arrumada está em manter dentro dela apenas objetos que despertem alegria em seu dono.

A cada episódio de “Ordem na Casa”, Marie visita um lar com diferentes problemas para ajudar cada família a entender sua própria dinâmica e deixar as coisas no lugar.

Ao longo de um mês, ela retorna diversas vezes para acompanhar o progresso e dar novas dicas. Esse investimento de tempo mais duradouro é um diferencial.

Em vez de fazer uma revolução da noite para o dia que não necessariamente vai se sustentar após o fim do episódio, Marie tem a preocupação de garantir que hábitos sustentáveis se instalem em cada lar, tornando a experiência dos personagens mais identificável com a vida real do espectador.