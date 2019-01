Metro Indica: primeiro fim de semana de 2019 tem série de shows de grandes nomes da música nacional

Para quem já está de volta a São Paulo ou está passando as férias aqui, o fim de semana promete! Grandes nomes da música brasileira sobem aos palcos da capital paulista, por preços acessíveis. Confira:

Pedro Luís

O artista faz o lançamento do disco “Vale Quanto Pesa”, no qual relê canções do álbum “Pérola Negra” (1973), de Luiz Melodia” (1951-2017). O repertório repassa o álbum completo, além de outras músicas que dialogam com ele.

No Sesc Bom Retiro (al. Nothmann, 185, tel.: 3332-3600). Sáb., às 21h; dom., às 18h. R$ 30.

Divulgação

Moraes Moreira

O compositor promete um show animado para apresentar as faixas de seu mais recente disco de inéditas, “Ser Tão”, lançado no ano passado, no qual retoma os primeiros ritmos nordestinos, como o xaxado, o coco e o maxixe, além de defender sucessos de sua fase nos Novos Baianos.

No Sesc Pompeia (r. Clélia, 93, tel.: 3871-7700). Sáb., às 21h; dom., às 18h. R$ 40.

Divulgação

Pepeu Gomes

Após um hiato de 25 anos, um dos mais importantes guitarristas brasileiros voltou a apresentar faixas inéditas. Com participações de artistas como Arnaldo Antunes e Zélia Duncan, “Eterno Retorno” ganha show de lançamento neste fim de semana.

No Sesc 24 de Maio (r. 24 de maio, 109, Centro, tel.: 3350-6300). Sex. e sáb., às 21h; dom., às 18h. R$ 40.

Divulgação

Fafá de Belém

Uma das principais embaixadoras das sonoridades do Norte brasileiro, Fafá de Belém deixa seu repertório pessoal de lado por um instante para uma apresentação especial dedicada a canções compostas por Chico Buarque, reinterpretadas por ela no disco “Tanto Mar” (2006).

No Sesc Pinheiros (r. Paes Leme, 195, tel.: 3095-9400). Sex. e sáb., às 21h; dom., às 18h. R$ 40.

Divulgação

Guilherme Arantes

O cantor e compositor festeja 40 anos de carreira com um misto de show e documentário musical, no qual, munido apenas de voz e piano, conta histórias sobre as inspirações de suas músicas, que incluem sucessos como “Amanhã” e “Você em Mim”.

No Sesc Belenzinho (r. pe. Adelino, 1.000, tel.: 2076-9700). Sex. e sáb., às 21h; dom., às 18h. R$ 30.

Divulgação

Krisiun

Notabilizados pela defesa do death metal desde 1990, os gaúchos do Krisiun tocam faixas de seu 11º disco, “Scorge of the Enthroned”, lançado em setembro de 2018, sem esquecer de hits como “Black Force Domain” e “Conquers of Armageddon”.

No Sesc Belenzinho (r. pe. Adelino, 1.000, tel.: 2076-9700). Sáb., às 21h; dom., às 18h. R$ 20.