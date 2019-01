Filmes na TV: Como Eu Era Antes de Você, Carrossel 2 e outros destaques desta sexta

Confira os destaques entre os filmes que estão programados para exibição nesta sexta-feira (4).

Filmes na TV aberta

Para encerrar a semana, o SBT traz para o público infantil "Carrossel 2 – O Sumiço de Maria Joaquina" às 23h15. Já a Globo recheou sua programação de filmes da seguinte maneira: "Megamente" às 15h, "Milagres do Paraíso", com Jennifer Garner, às 22h30, "Doce Lar", com Reese Witherspoon, às 2h15 e "12 Rounds" às 4h. E na Record terá "Drácula: A História Nunca Contada" às 23h30.

Filmes na TV fechada

Os destaques no Cinemax vão para "Os Cavaleiros do Zodíaco: A Lenda do Santuário" às 16h15 e o terror "A Última Casa da Rua", com Jennifer Lawrence, às 23h50. Na Fox tem "O Retorno da Múmia" às 18h, "Os Croods" às 21h e "Como Treinar Seu Dragão 2" às 22h40. No FX tem "Perdido em Marte" às 17h40, "Pompeia" às 20h e "O Predador" 1 e 2, a partir das 22h.

No Megapix tem "Como Eu Era Antes de Você" às 14h50 e "Thor" às 22h30. Na Sony tem "As Panteras – Detonando", com Cameron Diaz, às 20h. Na Warner tem "Ó Pai, Ó" às 18h30 e "Malévola" às 22h30.