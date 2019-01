Peça 'Ele Ainda Está Aqui' promove reencontro de irmãos a partir da morte do pai

O início de ano sugere uma propensão maior aos bons sentimentos, e a peça “Ele Ainda Está Aqui”, que estreia nesta sexta-feira (4), é uma boa pedida para avivar esse tipo de energia positiva.

Escrita e dirigida por Silvio Guidane, a montagem parte de três personagens para discutir o que é família e o que importa na vida.

Em cena, acompanhamos o encontro de três sujeitos. José (Emilio Dantas), Miguel (Thelmo Fernandes) e Francisco (Omar Menezes) são irmãos, mas não se conhecem de verdade. O pai, Almeno, saiu fazendo filhos pelo mundo, mas nunca esteve presente no dia a dia da criação deles.

A morte de Almeno faz com que os três se reúnam para discutir o inventário deixado pelo velho. Este é um momento que costuma ser tenso, capaz de provocar discórdia até nas famílias mais unidas. Mas José, Miguel e Francisco não têm nada a perder, e o encontro deles, na verdade, vai fazê-los conquistar algo que vai muito além do ganho material.

A peça adota um tom de comédia, conferindo leveza aos embates entre os irmãos, mas sem esquecer de emocionar em determinadas horas.

“Ele Ainda Está Aqui” estreia temporada no Teatro Renaissance após já ter circulado por diversas capitais. A versão paulistana, no entanto, conta com a substituição de Luana Piovani por Emilio Dantas.

Serviço

No Teatro Renaissance (al. Santos, 2.233, Jardim Paulista, tel.: 3069-2286). Sexta e sábado, às 21h30; domingo, às 18h30; R$ 90.