Após Cláudia Leitte e Ivete Sangalo, Marília Mendonça também limpa o palco após show

Dias após Cláudia Leitte ser flagrada passando o pano (literalmente) no palco em que havia cantado e Ivete Sangalo com um rodo, a sertaneja Marília Mendonça parece ter aderido à 'moda'.

Após se apresentar no Reveillón de Fortaleza, a cantora trocou o microfone pela vassoura e ajudou a limpar o lixo que tinha ficado no local. Um vídeo foi publicado no perfil "Fortaleza Ordinária" e mostra Marília, ainda com a mesma roupa do show, insistindo para seguir limpando. Ela também faz sugestões a um homem que recolhia latinhas.

Assista ao momento: