OSM e Coro Lírico interpretam Kubrick a R$ 2 em comemoração ao aniversário de SP

Em comemoração aos 465 aos da cidade de São Paulo, o Theatro Municipal vai receber a Orquestra Sinfônica Municipal e o Coro Lírico para interpretar as trilhas sonoras de dois filmes do diretor de cinema Stanley Kubrick.

Leia mais:

Globo de Ouro 2019 anuncia indicados ao prêmio; veja lista

Primeiro fim de semana de 2019 tem série de shows de grandes nomes da música nacional

Os clássicos escolhidos são "2001 – Uma Odisseia no Espaço", de 1968, e "Laranja Mecânica", de 1972. Ambos os trabalhos são considerados marcos na história do cinema mundial e são referência para diversos setores da cultura pop.

A Orquestra e o Coro serão regidos pelo maestro Roberto Minczuk. O espetáculo tem duração de cerca de 1h e custa R$ 2. As vendas ainda não foram abertas, mas será possível adquirir ingressos tanto na bilheteria física quanto no site do Theatro Municipal.