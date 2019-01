Confira quem são os apresentadores do Globo de Ouro 2019

A temporada de premiações nos EUA está começando! Mais pop nas categorias de cinema que nas edições anteriores, o Globo de Ouro traz em sua lista de indicados deste ano campeões de bilheteria como "Pantera Negra" e "Bohemian Rhapsody".

A cerimônia de premiação deste ano será apresentada por dois atores muito queridos por fãs: Sandra Oh, a Cristina Yang de "Grey's Anatomy", e Andy Samberg, o protagonista da série de comédia policial "Brooklyn Nine-Nine".

Eles se destacaram na última edição do Emmy, quando anunciaram juntos o vencedor de Melhor Diretor de Comédia para TV. A dupla fez uma brincadeira com o deslize do Oscar 2017, que premiou erroneamente o filme "La La Land", quando o real vencedor tinha sido "Moonlight".

Conheça um pouco mais sobre os apresentadores do Globo de Ouro 2019:

Sandra Oh

Embora pareça uma escolha inusitada, a canadense Sandra Oh já se provou uma atriz carismática e de bom humor. Ela é constantemente lembrada por sua médica Cristina Yang, da série "Grey's Anatomy", papel que lhe rendeu um Globo de Ouro e dois SAGs (prêmio do sindicato dos atores dos EUA). Antes, porém, Oh protagonizou a sitcom "Arli$$", da HBO, personagem pela qual também recebeu importantes prêmios.

Atualmente, ela faz a personagem principal do drama policial "Killing Eve", atualmente renovada para a segunda temporada. Sua participação no cinema é quase tão extensa quanto na TV: protagonizou "Catfight", "As Divas do Blue Iguana" e "A Última Noite", por exemplo, além de uma participação em "Mulan II".

Andy Samberg

Conhecido por seus improvisos já visto muitas vezes no programa "Saturday Night Live", Andy Samberg conta com uma extensa filmografia, tanto no cinema quanto na TV. A estrela da série de TV "Brooklyn Nine-Nine" também fez o papel principal no filmes "Hot Rod – Loucos sobre Rodas" e "Este É o Meu Garoto", ao lado de Adam Sandler. Samberg também faz a voz original do humano Jonathan em "Hotel Transilvânia".

Ele venceu o Globo de Ouro em 2013 por sua atuação em "Brooklyn Nine-Nine" e o Emmy de Melhor Música em 2007, por uma canção em "Saturday Night Live".

