Veja onde assistir aos filmes indicados ao Globo de Ouro 2019

A temporada de premiações nos EUA está começando! Mais pop nas categorias de cinema que nas edições anteriores, o Globo de Ouro traz em sua lista de indicados deste ano campeões de bilheteria como "Pantera Negra" e "Bohemian Rhapsody". Alguns longas já estrearam por aqui e estão em cartaz; outros, ainda devem ser lançados nas próximas semanas.

Veja a seguir quais filmes estão disponíveis em cinemas da cidade de São Paulo e a situação de cada um.

Metro Jornal Veja quando vai ser o Globo de Ouro 2019

Infiltrado na Klan: estreou em novembro do ano passado, mas ainda segue em cartaz em São Paulo. O Kinoplex Itaim, o Reserva Cultural, o Caixa Belas Artes e o Espaço Itaú de Cinema da rua Augusta são os cinemas com horários na programação.

Pantera Negra: lançado em fevereiro de 2018, o longa da Marvel não está em nenhum cinema atualmente, mas pode ser conferido no serviço de streaming da NET, o NOW.

Bohemian Rhapsody: a cinebiografia da banda Queen foi lançada no começo de novembro e ainda está em cartaz em São Paulo, com bastante opções. Na rede Cinemark tem nos shoppings Cidade Jardim, Cidade São Paulo, Metrô Santa Cruz, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista e Villa-Lobos. Também tem horários nos cinemas da rede Kinoplex, da rede Espaço Itaú de Cinema, no Reserva Cultural, no Caixa Belas Artes e no UCI do shopping Jardim Sul.

Se a Rua Beale Falasse: a estreia está prevista para o dia 24 de janeiro.

Nasce uma Estrela: o filme com Lady Gaga e Bradley Cooper estreou em outubro e somente duas salas na cidade de São Paulo ainda o exibem: o Kinoplex Itaim e o Kinoplex do shopping Vila Olímpia.

Podres de Ricos: o longa composto por elenco majoritariamente asiático estreou em outubro de 2018, mas nenhum cinema da capital paulista está exibindo.

A Favorita: a estreia está prevista para o dia 24 de janeiro.

Green Book: O Guia: a estreia está prevista para o dia 24 de janeiro.

O Retorno de Mary Poppins: a continuação do clássico Disney de 1964 com Emily Blunt estreou no Natal e está em cartaz em (praticamente) todos os cinemas da cidade.

Vice: a estreia está prevista para o dia 31 de janeiro.