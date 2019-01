O Manicômio: filme alemão faz terror ao estilo ‘Bruxa de Blair’

No terror alemão “O Manicômio”, que estreia nesta quinta-feira (3), um grupo de youtubers de sucesso embarcam em um desafio apavorante. Ao longo de 24 horas, eles devem transmitir a experiência de permanecer nas dependências de um antigo hospital, nos arredores de Berlim, onde eram tratados casos de tuberculose pulmonar.

A experiência, como é de se imaginar, começa a dar errado quando os rumores de que há atividade paranormal no prédio começam a se confirmar como verdadeiros, aterrorizando os jovens que apenas buscam mais visualizações.

Com imagens geradas a partir de câmeras supostamente manipuladas pelos próprios atores, no estilo “faça você mesmo”, “O Manicômio” remete imediatamente a “A Bruxa de Blair” (1999), um dos maiores sucessos do gênero do terror.

Assista ao trailer: